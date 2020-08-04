Для спасения уникальной усадьбы в стиле французского классицизма - ее законсервируют в пригороде Харькова

Областная власть приняла решение законсервировать усадьбу Шидловских в пгт Старый Мерчик под Харьковом.
Об этом стало известно из объявления на сайте «Прозорро».
Так, Департамент градостроительства и архитектуры Харьковской ОГА заключил соглашение с ЧАО «Проектный и научно-исследовательский институт «Харьковский Промстройниипроект» по разработке проекта ремонтно-реставрационных (консервационных) работ. Оценили работы в 767 тыс. грн.
В частности, проект предусматривает техническое обследование всех объектов, входящих в состав комплекса (сам дворец, служебный корпус, флигель и прочее), разработку научно-проектной документации, проекта на первоочередные противоаварийные работы.
Справка СтройОбзор. Усадьба Шидловских была построена в середине 70-х годов XVIII века. Она была единственной в Харьковской области, построенной в стиле французского классицизма. В советские времена здесь был Харьковский ветеринарный техникум. В 90-е его закрыли. Комплекс пришел в упадок.
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