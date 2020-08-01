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01.08.2020  15:21   

Вокзал и голуби: Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)

Новый выпуск посвящен зданию Южного вокзала и архитектурному комплексу на Привокзальной площади.


// YouTube

На YouTube-странице Геннадия Кернеса появился новый выпуск проекта мэра «Харьковский истории» – «Выпуск 4: «Вокзал и голуби».

«Вокзал – особенное место для Харькова. Ведь именно с него начинается знакомство туристов с нашим городом. О вокзале и следующий выпуск Выпуск 4: «Вокзал и голуби». Смотрите видео и знакомьтесь ближе с городом!», – написал Геннадий Кернес
 
Отметим, уже вышли сюжеты, посвященные знаковым местам:
Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8
Выпуск 2 «Памятник Шевченко»: https://youtu.be/w8DrTHwemHk
Выпуск 3 «Джаз в Бетоне»: https://youtu.be/ezwCP_LqNEI
Выпуск 4: «Вокзал и голуби»: https://youtu.be/6WCBogEXsdY
 

Тэги:  кернес, розенфельд, экскурсия, харьков
 
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