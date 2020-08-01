Вокзал и голуби: Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)

01.08.2020 15:21

Новый выпуск посвящен зданию Южного вокзала и архитектурному комплексу на Привокзальной площади.

На YouTube-странице Геннадия Кернеса появился новый выпуск проекта мэра «Харьковский истории» – «Выпуск 4: «Вокзал и голуби».

«Вокзал – особенное место для Харькова. Ведь именно с него начинается знакомство туристов с нашим городом. О вокзале и следующий выпуск Выпуск 4: «Вокзал и голуби». Смотрите видео и знакомьтесь ближе с городом!», – написал Геннадий Кернес