Вокзал и голуби: Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)

«Вокзал – особенное место для Харькова. Ведь именно с него начинается знакомство туристов с нашим городом. О вокзале и следующий выпуск Выпуск 4: «Вокзал и голуби». Смотрите видео и знакомьтесь ближе с городом!», – написал Геннадий Кернес
Отметим, уже вышли сюжеты, посвященные знаковым местам:
Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8
Выпуск 2 «Памятник Шевченко»: https://youtu.be/w8DrTHwemHk
Выпуск 3 «Джаз в Бетоне»: https://youtu.be/ezwCP_LqNEI
Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8
Выпуск 2 «Памятник Шевченко»: https://youtu.be/w8DrTHwemHk
Выпуск 3 «Джаз в Бетоне»: https://youtu.be/ezwCP_LqNEI
Выпуск 4: «Вокзал и голуби»: https://youtu.be/6WCBogEXsdY