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30.06.2020  14:32   

Выставка петриковской росписи пройдет в Харькове

С 3 по 18 июля в малом зале галереи «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка петриковской росписи Анны Булгаковой «Цветущая традиция».


// culturа.kh.ua

На выстваке будут представлены работы в стиле петриковской росписи.

Петриковская роспись или «Петриковка» - украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, сформировавшаяся на Днепропетровщине в поселке Петриковка, откуда и происходит название этого вида искусства. Бытовые вещи с узорами в стиле Петриковской росписи сохранились с XVII века.

Эта роспись своей красотой и подлинностью покорила Межправительственный комитет ЮНЕСКО, и в 2013 году попала в список объектов Всемирного нематериального культурного наследия человечества, который ведется с 1978 года во исполнение конвенции «Об охране Всемирного культурного и природного наследия».

Одной из мастериц, занимающихся Петриковской росписью и популяризируют его, является харьковская художница Анна Булгакова. В работах Анны воплощена традиционная техника и оригинальное авторское видение, гармония цвета и яркое настроение, а также большая любовь к этому удивительному искусству, сообщают организаторы выссавки.

Выставка прйодет адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы ВТ - СБ, 11:00 - 19:00. Вход свободный.

Тэги:  выставка, харьков, петриковская роспись
 
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