30.06.2020 14:32

Выставка петриковской росписи пройдет в Харькове

С 3 по 18 июля в малом зале галереи «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка петриковской росписи Анны Булгаковой «Цветущая традиция».



// culturа.kh.ua

На выстваке будут представлены работы в стиле петриковской росписи.



Петриковская роспись или «Петриковка» - украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, сформировавшаяся на Днепропетровщине в поселке Петриковка, откуда и происходит название этого вида искусства. Бытовые вещи с узорами в стиле Петриковской росписи сохранились с XVII века.



Эта роспись своей красотой и подлинностью покорила Межправительственный комитет ЮНЕСКО, и в 2013 году попала в список объектов Всемирного нематериального культурного наследия человечества, который ведется с 1978 года во исполнение конвенции «Об охране Всемирного культурного и природного наследия».



Одной из мастериц, занимающихся Петриковской росписью и популяризируют его, является харьковская художница Анна Булгакова. В работах Анны воплощена традиционная техника и оригинальное авторское видение, гармония цвета и яркое настроение, а также большая любовь к этому удивительному искусству, сообщают организаторы выссавки.

Выставка прйодет адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы ВТ - СБ, 11:00 - 19:00. Вход свободный.