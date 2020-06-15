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15.06.2020  17:12   

У Муніципальній галереї проходить виставка українського мистецтва

Художня виставка «ПОВЕРХНІ» з колекції «Grynyov art collection» проходить з 13 червня по 1 липня у Харківській муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15).


//city.kharkov.ua
У рамках виставки зібрані роботи українських художників Віктора Володька, Максима Горбацького, Дениса Саліванова, Олега Тістола, Руслана Тремби, Ігоря Чекачкова, в яких представлені різні погляди на простори людського існування з використанням абстрактних або реальних форм.
 
Як зазначили у галереї, історія створення приватної колекції українського мистецтва Бориса і Тетяни Гриньових зайняла у них чверть століття. Визначальна риса колекції - доступність для вивчення і демонстрації. Зібрання Гриньових представляє українське мистецтво другої половини XX - початку XXI століть крізь зміну поколінь, шкіл і явищ, завдяки чому можна простежити не тільки плин часу, але й зміни українського суспільства.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  выставка, муниципальная галерея, харьков
 
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