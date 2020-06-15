У Муніципальній галереї проходить виставка українського мистецтва

Художня виставка «ПОВЕРХНІ» з колекції «Grynyov art collection» проходить з 13 червня по 1 липня у Харківській муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15).
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
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