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02.06.2020  18:49   

Міжнародний фестиваль подорожей і мистецтв назвав переможців

Міжнародний фестиваль подорожей і мистецтв «II Kharkiv International Festival of Arts and Travel» підбив остаточні підсумки і назвав переможців.


//city.kharkov.ua
Фестиваль проходив у чотирьох номінаціях екранного та фотомистецтва: дрон-відео, роуд-муві, тревел-документалістика, тревел-фотографія. У ньому взяли участь 1411 конкурсантів зі 103 країн, які подали на суд журі близько 2000 фото- та відеоробіт.
 
Гран-прі фестивалю отримали представники відразу двох країн - Німеччини та України. Так, режисер з німецького Ерфурта Деніс Шмельц представив документальні роботи «White Angels of Camargue» і «The Beauty of Greenland», у яких розповів про світ білих коней, рожевих фламінго, про річки, ліси і людей, сповнених жаги до життя і подорожей. А подружжя Ольга та Андрій Андрієви («PAGANEL STUDIO») стали переможцями фестивалю завдяки чотирьом документальним стрічкам про свої подорожі різними куточками світу.
 
Переможцем у номінації «Роуд-муві» (фільм про подорожі) став представник Об'єднаних Арабських Еміратів Крістіан Хамаччі за стрічку «Adventures of Aya - Iceland».
 
У номінації «Тревел-фотографія» переміг індієць Рей Анбу. Перемогу йому принесла лише одна фотографія - «A man and dogs».
 
Кращим у номінації «Дрон-відео» виявився Ян Монтгомері зі стрічкою «Kalaallit Nunaat» - притчею про красу океану.
 
Переможцем у номінації «Тревел-документалістика» журі назвало представника Франції Джина-Емануеля Джея з фільмом про Нову Зеландію.
 
Низка учасників фестивалю також отримала спеціальні дипломи.
 
Нагадаємо, що фестиваль «II Kharkiv International Festival of Arts and Travel» мав проходити публічно 23 травня у місті Харкові, але через карантинні заходи був перенесений. Усі роботи оцінювалися членами журі дистанційно.
 
Детальніше про фестиваль можна дізнатися на сайті arttravelfest.com.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  фестиваль, туризм, харьков
 
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