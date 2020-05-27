27.05.2020 13:24

Муніципальна галерея відновила роботу після карантину

Виставка-колаж «Вагріч Бахчанян «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» проходить з 23 травня по 9 червня у Харківській муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15).



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Експозиція приурочена до 55-річчя легендарної виставки в одному з дворів на вул. Сумській.

«Проведений під кінець «хрущовської відлиги» в самому центрі великого радянського міста акт громадянської непокори і художньої безстрашності, коли група неформальної творчої молоді Харкова влаштувала першу на території СРСР несанкціоновану виставку, мотивував нас привернути до цієї події увагу громадськості. Нелегальну виставку ініціював і провів Вагріч Бахчанян у день свого 27-річчя, 23 травня 1965 року. Харківському глядачеві буде запропонована виставка-документ, що оповідає про одного з найцікавіших харків'ян», - повідомили в галереї.

У закладі зазначили, що на час карантину вводяться нові правила відвідування виставок:

- у приміщенні можуть перебувати не більше шести відвідувачів одночасно;

- дотримання дистанції в два метри;

- обов'язкове використання маски.

Довідка. Художник, поет, автор афоризмів і каламбурів Вагріч Бахчанян народився 23 травня 1938 року в Харкові. Працював художником-оформлювачем на заводах міста. У 1967-1974 роках - співробітник відділу гумору «Літературної газети». Отримав премію Всесвітнього конкурсу карикатуристів. У 1974 році емігрував до США. Брав участь у багатьох міжнародних виставках. Помер 12 листопада 2009 року в Нью-Йорку.