В Харькове прокомментировали намерение ослабить карантин для музеев - служащие не в восторге

Если для музеев карантин ослабят, нужны будут средства на средства защиты работников и посетителей, а средства на это не предусмотрены.
Сколько посетителей потеряли, как ухаживают коллекции на карантине, воплощение всех идей ускорили ограничения и готовы к восстановлению работы - комментарии руководства историческую, художественную и Литературного музеев.
Харьковский исторический музей имени М.Ф. Сумцова за время карантина должен был принять примерно 60 000 посетителей, рассказала Общественном заместитель директора Ольга Сошникова:
"В месяц к нам приходит 40 000, а если бы были каникулы, выпавшие на конец марта, то ожидали примерно 60 000 посетителей. Потери еще не считали, но при период с 21 января по 12 марта мы заработали 180 000 гривен, за время карантина потери будут больше, я думаю ".
В музее весной планировали открыть три выставки , зато карантин ускорил реализацию идеи с 3D-туром:
"У нас была мечта - сделать 3D-тур экспозицией" Слобожане ", что открылась накануне , но карантин стал двигателем до ее воплощения. Пока мы отсняли материал, думаем, в начале мая запустим".
Сайт музея: museum.kh.ua
На время карантина работники музея пишут научные статьи, изучают коллекции, описывают фонды и выкладывают находки на сайт музея и страницы в соцсетях . Если для музеев карантин ослабят, нужны будут средства на средства защиты работников и посетителей, замечает Сошникова:
"Мы хотим работать, хотим быть полезными, но в условиях карантина это требует дополнительного финансирования на защиту, скрининг".
Апрель и май - не самые активные по посещаемости месяца для Художественного музея, рассказала его директор Валентина Мызгина. По ее словам, на карантина музей потерял более 30000 посетителей, убытки еще не считали.
Сейчас в музее по графику дежурят 24 сотрудника - ухаживают за коллекцией, изучают фонды, наполняют сайт и соцсети.
На сайте музея можно посмотреть антивирусную экскурсию . И добавить свои варианты работ на странице музея в Facebook .
"В апреле мы имели организовывать семинар, посвященный опыту сотрудничества художественных музеев с учебными заведениями изобразительного профиля. Туда уже успели зарегистрироваться 80 участников, а было бы и больше. Также перенесли наши" Слобожанские чтения ", которые мы устраиваем 25 лет подряд", - рассказывает Валентина.
Сбор работ на конкурсы проводят онлайн.
Идею восстановления работы музеев директор оценивает так:
"Я, конечно, скучаю по открытым музеем, и когда прохожу пустыми залами, мне больно. Я полвека работаю в музее (23 марта исполнилось 50 лет со первого рабочего для Валентина Мызгиной в музее) . И сейчас я бы очень хотела, чтобы люди приходили, очень хотела бы. Но я не знаю. Если спад произойдет, то только благодаря карантина. А когда люди выйдут, пойдут в музей, скрининг - такая проверка. И мне, просто скажу откровенно, страшно. Потому экскурсионная группа - 15 человек . Мы же не можем еще распределять на отдельные посещения. Это невозможно, потому что экскурсовод, когда ведет экскурсию, 15 - норма, а надо будет разбивать на 3 или на 5 групп, а за эти экскурсии нужно платить. Вряд группы, которые будут приходить, будут соглашаться на такое распределение, потому что это будет стоить дороже. Возможно, пока следует работать онлайн ".
Сейчас стоимость экскурсии в Худмузеи - 50 грн на 15 человек, плюс каждый оплачивает билет за вход: 20 грн взрослый и 10 грн детский.
Кроме экскурсий, музей зарабатывал до 10-20 тысяч гривен на экспертизе работ. Из-за карантина эти работы прекратили.
В Литературном музее в Харькове изучают фонды, собирают писательские хроники карантина, рассказала сотрудница музея Татьяна Пилипчук:
"Мы обратились к писателям, и просим их передавать и передавать нам то, что пишется. Как на тему того, что происходит, так и в целом свои произведения, чтобы задокументировать этот период. Так, человек, которому было бы интересно узнать, что происходило в время карантина, что писалось, сможет просмотреть наш архив ".
За март музей потерял уже около 2 тысяч посетителей. В настоящее время пришлись три лекционные циклы, видео из которых выгрузили на сайт , и каникулярная программа для школьников. Запад "Чтение на лестнице " и открытие уличной библиотеки также перенесли.
"Мы место для оффлайн-общения. Наша фишка - быть пространством для тусовках, где рождается среду. Для нас это было принципиально. Поэтому сейчас нам очень трудно переформатироваться", - говорит Татьяна Пилипчук.
"Мы готовимся к проведению онлайн" Ночи музеев ". Сейчас думаем над тем, где взять технические средства для этого", - рассказывает Татьяна.
Если карантин продлят, онлайн-ночь состоится в Международный день музеев 18 мая, если будут послабления и музей откроется, то в Литмузее ее могут провести накануне в субботу, 16 мая:
"Я думаю, что это будет хорошо, если музее смогут работать. Конечно, люди должны быть в масках, и речь не идет о групповых посещения. Единственное, если не восстановят транспорте сообщения, то сотрудникам будет сложно добираться до работы".
"Ночь музеев", запланированную ранее, перенесли на осень.
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