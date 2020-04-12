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12.04.2020  11:11   

Православные Харькова «участвовали» в традиционном освящении вербных ветвей (ФОТО)

В канун праздника Входа Господня в Иерусалим митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Благовещенском соборе Харькова


://eparchia.kharkov.ua

11 апреля 2020 года, в канун Недели 6-й Великого поста (ваий), празднования Входа Господня в Иерусалим, Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский совершил праздничное всенощное бдение в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.

После чтения Евангелия митрополит Онуфрий совершил традиционное освящение вербных ветвей (ваий).

 

 

 

Источник:   Харьковская епархия
 Тэги:  вербное, дистанция, харьков, молитва, пасха
 
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