Православные Харькова «участвовали» в традиционном освящении вербных ветвей (ФОТО)

В канун праздника Входа Господня в Иерусалим митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Благовещенском соборе Харькова
11 апреля 2020 года, в канун Недели 6-й Великого поста (ваий), празднования Входа Господня в Иерусалим, Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский совершил праздничное всенощное бдение в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова.
После чтения Евангелия митрополит Онуфрий совершил традиционное освящение вербных ветвей (ваий).
Звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу – время от времени организму нужно расслабляться.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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