Процедура доставки «благодатного огня» в Харьков изменена властями Израиля

Иностранные представители не смогут присутствовать на процедуре схождения благодатного огня в Иерусалиме, заявили в МИДе страны.
Традиционно проводимая депутатами Харькова процедура доставки «благодатного огня» на Пасхарьные праздники будет существенно изменена. Иностранные представители не смогут присутствовать на процедуре схождения благодатного огня в Иерусалиме, заявили в МИДе страны. Огонь будет доставлен в аэропорт Бен-Гурион, где его передадут иностранным представителям, которым будет запрещено покидать борты.
Церемония схождения благодатного огня в храме Гроба Господня в этом году пройдет без паломников. Об этом сообщил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор. Количество участников церемонии также будет ограничено, уточнил Тор.
«После церемонии огонь будет доставлен представителями духовенства от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где он будет передан представителям посольств, которые отвезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям, которые не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина», — сказал дипломат.
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