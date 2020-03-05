05.03.2020 10:20

Конец туристическому безвизу в Египте

С 1 июня 2020 года Правительство Египта вводит 5-летнюю визу, в течение которой посещения допускаются на срок до 90 дней.



Источник: egyptvisa.com

Что известно о введении виз

Визы вводят по распоряжению премьер-министра страны Мустафы Мадбули сроком на пять лет.

Как будет работать виза

С лета туристы смогут неоднократно въезжать в страну, максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние, самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере $10.

По сообщениям различных местных новостных агентств , премьер-министр Египта Мостафа Мадбули окончательно одобрил создание 5-летней визы, которая позволит туристам оставаться до 90 дней.

Это решение является результатом совместной встречи с участием министров окружающей среды, гражданской авиации, финансов, министра туризма и древностей, а также других правительственных чиновников.

Приоритет для этой конкретной выдачи виз, которая направлена ​​на облегчение посещений туристов, которые регулярно посещают Египет, будет отдаваться лицам, имеющим визу из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, и лицам, имеющим шенгенские визы.