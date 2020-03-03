03.03.2020 11:21

У Харкові представлять копії графічних робіт Шевченка та офортів де Гої

Відкриття виставки «Споріднені душі» відбудеться 3 березня у виставковій залі творчого клубу «Гостинна на Дворянській» (вул. Юлія Чигирина, 5).



://city.kharkov.ua

Як повідомили організатори, експозиція приурочена до дня народження видатного українського поета і художника Тараса Шевченка.



«Споріднені душі» - міжнародний культурно-мистецький проєкт Національного музею Тараса Шевченка за участі іспанського скульптора й художника Карлоса Гарсія Лаоса, який реалізується за підтримки Посольства Королівства Іспанії в Україні, Департаменту культури провінції Арагон та Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України. У Харкові до організаторів долучилися творчій клуб «Гостинна на Дворянській», Харківський художній музей та культурно-діловий центр «Рубаненко і партнери». В експозиції репрезентуються копї графічних творів Тараса Шевченка з колекції Національного музею Тараса Шевченка (Київ) та офортів із оригінальних дощок Франсіско де Гої з серії «Капрічос», що зберігаються у музеї художника у місті Сарагоса (Іспанія). У заході візьмуть участь головний зберігач Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко та іспанський скульптор Карлос Гарсія Лаос.

«Ми говоримо, що сучасне суспільство переживає моральну дезорієнтацію. Саме це показували у своїх творах на початку ХІХ століття Франціско де Гоя в Іспанії, а у середині ХІХ сторіччя - Тарас Шевченко в Україні. Художники творили в часи, коли їх народ потребував морально-етичних орієнтирів та самовизначення. У Тараса Шевченка – «Мальовнича Україна», «Сюїта самотності», «Притча про блудного сина», у Франсіско де Гої – «Капрічос», «Жахи війни», «Притчі». Поєднання в одному просторі творів геніальних художників минулого та сучасного допоможе замислитися над соціальними проблемами, які висвітлювали у своїй творчості Тарас Шевченко в Україні, Франсіско де Гоя та Карлос Гарсія Лаос в Іспанії, які актуальні завжди», - зазначили організатори.

Крім того, до основної експозиції залучено роботи графіків з колекції Харківського художнього музею з зображенням одного з найкращих пам‘ятників Тарасу Шевченку в світі, який розташований в Харкові. Як зазначили організатори, саме у Харкові вперше в історії України та Європи родина Алчевських встановила пам’ятник Тарасу Шевченку, якій зараз знаходиться у колекції Національного музею Тараса Шевченка.



Початок відкриття експозиції - о 17:30. Виставка працюватиме до кінця березня. Вхід - вільний.