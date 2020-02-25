25.02.2020 13:39

Выставка вышитых картин пройдет в «Бузке»

С 25 февраля по 6 марта в ИВЦ «Бузок» пройдет выставка «Мелодия цвета».



// ХОГА

Экспозиция является собранием лучших дизайнов в разных техниках: вышивка бисером, лентами и нитками.



«История вышивки насчитывает несколько спадов и взлетов любви и признания. Это удивительное хобби еще недавно считалось немодным и исчезающим занятием. Все меняется, и вышивка снова актуальна, - рассказывают организаторы. - В наше время начался новый виток любви к рукоделию, и вышивка – снова любимое увлечение многих рукодельниц. Одни предпочитают вышивать картины, другие украшают вышивкой сумочки, одежду или вышивают только иконы».