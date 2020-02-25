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25.02.2020  13:39   

Выставка вышитых картин пройдет в «Бузке»

С 25 февраля по 6 марта в ИВЦ «Бузок» пройдет выставка «Мелодия цвета».


// ХОГА

Экспозиция является собранием лучших дизайнов в разных техниках: вышивка бисером, лентами и нитками.

«История вышивки насчитывает несколько спадов и взлетов любви и признания. Это удивительное хобби еще недавно считалось немодным и исчезающим занятием. Все меняется, и вышивка снова актуальна, - рассказывают организаторы. - В наше время начался новый виток любви к рукоделию, и вышивка – снова любимое увлечение многих рукодельниц. Одни предпочитают вышивать картины, другие украшают вышивкой сумочки, одежду или вышивают только иконы».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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