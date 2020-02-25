Выставка вышитых картин пройдет в «Бузке»

С 25 февраля по 6 марта в ИВЦ «Бузок» пройдет выставка «Мелодия цвета».
Экспозиция является собранием лучших дизайнов в разных техниках: вышивка бисером, лентами и нитками.
«История вышивки насчитывает несколько спадов и взлетов любви и признания. Это удивительное хобби еще недавно считалось немодным и исчезающим занятием. Все меняется, и вышивка снова актуальна, - рассказывают организаторы. - В наше время начался новый виток любви к рукоделию, и вышивка – снова любимое увлечение многих рукодельниц. Одни предпочитают вышивать картины, другие украшают вышивкой сумочки, одежду или вышивают только иконы».
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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