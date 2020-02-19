Модні покази + виставки: харків’ян запрошують до участі у фестивалі креативних індустрій

Фестиваль креативних індустрій «Create Kharkiv-2020» відбудеться 11-12 квітня на арт-заводі «Механіка. Інша Земля» (вул. Плеханівська, 126).
Цей фестиваль є продовженням «Kharkiv Fashion», але вже в новому, розширеному форматі, повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Вікторія Грецька-Миргородська.
Так, захід включатиме не тільки покази колекцій українських дизайнерів, а й культурну складову: виставки робіт скульпторів, художників, дизайнерів середовища, модельєрів , графічного дизайну, а також книжкову виставку.
Крім того, в рамках «Create Kharkiv-2020» пройдуть конкурс креативних проектів, лекції та майстер-класи в сфері креативних індустрій, fashion-покази. Традиційно в ці дні працюватиме дизайн-маркет.
«Create Kharkiv 2020» - це перший в Харкові фестиваль креативних індустрій, напрямками роботи якого стануть fashion, арт, дизайн та архітектура. Мета цього заходу - розкрити неймовірно масштабний і багатовимірний креативний потенціал Харкова і підтримати талановиту молодь, яка працює в області творчого розвитку міста», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.
До участі в заході запрошуються представники креативної індустрії, бізнесу, експерти моди і стилю, а також всі бажаючі.
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