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18.02.2020  12:31   

У Харкові розкажуть про історію грецької мови

Захід, присвячений Всесвітньому дню грецької мови та Міжнародному дню рідної мови, відбудеться 23 лютого у мовному центрі «International House» (вул. Маршала Бажанова, 7).


://city.kharkov.ua/

Як повідомили організатори, у рамках зустрічі розкажуть про історію новогрецької мови, а також рідних мов греків Приазов'я та Причорномор'я - румейської, урумської, понтійської. Харків'янам представлять вірші і пісні на цих мовах, а ансамбль «Армонія» виконає танці греків Понта, Приазов'я та Еллади.

Організатори зазначили, що, за оцінками фахівців, з 6700 мов, які існують на планеті, більшість знаходяться під загрозою зникнення у найближче десятиліття, і місія народів - не допустити цього.

Початок заходу - о 14:00.

Організатори - громадська організація «Харківське міське товариство греків «Геліос». З додатковою інформацією можна ознайомитися тут.

Довідка. Всесвітній день грецької мови відзначається 9 лютого, у день пам'яті національного грецького поета Діонісіос Соломоса, автора вірша «Гімн свободі», який став національним гімном Греції. Внесок грецької мови є вирішальним як засіб збереження і поширення грецької культури. На грецькій мові викладені найбільш важливі тексти християнства, які потім поширилися по всьому світу. Це один з найбільш довгоживучих мов світу.

Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 1999 році і відзначається 21 лютого. У цей день в 1952 році загинули п'ять студентів, які брали участь у демонстрації за надання бенгальській мові статусу державної в тодішньому Пакистані, частина якого пізніше стала незалежною державою Бангладеш.

Источник:   ХГС
 Тэги:  греция, история, харьков, гелиос, общество
 
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