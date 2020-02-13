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13.02.2020  09:46   

В Художественном музее откроется выставка живописи Владимира Лободы «Гілея. Відлуння»

Более 40 произведений художника, которые харьковчане увидят впервые, - это философские вариации на темы библейских сюжетов, женские образы, портреты и автопортреты.


// ХОГА
Владимир Лобода - украинский живописец, график, скульптор и поэт, один из ярких представителей отечественного андеграунда кон. 1960-х - нач. 1990-х годов.

Родился художник 6 июля 1943 г. в г. Днепропетровске (сейчас - Днепр). В 1965-1968 гг. учился в Киевском художественном институте на факультете живописи. В 1973 г. окончил Днепропетровский строительный институт, получив специальность архитектора. С кон. 1970-х гг. - участник художественных выставок. В 1981 г. с семьей переехал во Львов. В кон. 1980-х гг. создал общество художников «Степь». В 1990 г. состоялась персональная выставка во Львовской картинной галерее. В 1992 г. на хуторе в с. Турово на Днепропетровщине вместе с женой основал музей и летнюю мастерскую. С тех пор создает живописные, скульптурные, графические циклы, пишет стихи, новеллы, эссе. Хутор под горой Гилеей (Лелией) является местом встречи многих творческих людей.

Выставка живописи Владимира Лободы «Гілея. Відлуння» открывается 14 февраля в 16:00 в выставочном зале Харьковского художественного музея.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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