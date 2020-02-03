У Художньому музеї відкрилася виставка робіт дітей з Харкова та Цинциннаті (ФОТО)

Презентація міжнародного проєкту дитячої творчості «США-Україна: кожен день моєї країни» відбулася сьогодні, 3 лютого, в Харківському художньому музеї.
Звезды мотивируют на стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных – хитроумный ход быстрее принесет желаемое.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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