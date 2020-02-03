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03.02.2020  19:49   

У Художньому музеї відкрилася виставка робіт дітей з Харкова та Цинциннаті (ФОТО)

Презентація міжнародного проєкту дитячої творчості «США-Україна: кожен день моєї країни» відбулася сьогодні, 3 лютого, в Харківському художньому музеї.


//city.kharkov.ua
У відкритті взяли участь представники Департаменту міжнародного співробітництва міськради, громадської організації «Партнерство міст-побратимів Харкова та Цинциннаті» і куратор американської частини проекту, викладач школи мистецтв «Mariemonts City Schools» (Цинциннаті) Шеллі Комрська.
 
На виставці представлено 120 робіт учнів «Mariemonts City Schools» (Цинциннаті) і вихованців Харківської спеціалізованої школи №133 «Ліцей мистецтв», які демонструють синергію музики і живопису очима українських та американських дітей.
 
Як зазначили в департаменті, це вже другий спільний проєкт з американськими партнерами, який реалізований в рамках зміцнення побратимських зв'язків між Харковом і Цинциннаті.
 
Виставка працюватиме до 13 лютого.
 
 
 
 
Тэги:  выставка, дети, харьков, цинциннати
 
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