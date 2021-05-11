Главная Новости Криминал и происшествия Пожар: пылает квартира в высотке (ВИДЕО)
11.05.2021  17:16   

Пожар: пылает квартира в высотке (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал .Труха, на Новых Домах - пожар.
 
Загорелась квартира на Танкопии 3/1
 
Пожарные на месте.
 
Тэги:  пожар, горит квартира, харьков
 
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