На Харьковщине задержали пожилого насильника 13-летней девочки

Насильник и жертва проживали в одном доме.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.
Правоохранители задержали 60-летнего злоумышленника, который в апреле этого года изнасиловал 13-летнюю девочку.
По словам сотрудников полиции, злоумышленник и потерпевшая проживали в одном доме. Негодяй, воспользовавшись отсутствием дома других взрослых и беспомощным состоянием девочки, изнасиловал девочку. Позже, когда узнал, что о совершенном им преступлении стало известно матери потерпевшей, и она обратилась в полицию - начал скрываться.
Оперативники задержали насильника, в совершении преступления признался. На данный момент фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что 18-летний юноша пригласил к себе домой 14-летнюю знакомую, где с применением физической силы изнасиловал ее.
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