06.05.2021 16:32

На Харьковщине задержали пожилого насильника 13-летней девочки

Насильник и жертва проживали в одном доме.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Правоохранители задержали 60-летнего злоумышленника, который в апреле этого года изнасиловал 13-летнюю девочку.

По словам сотрудников полиции, злоумышленник и потерпевшая проживали в одном доме. Негодяй, воспользовавшись отсутствием дома других взрослых и беспомощным состоянием девочки, изнасиловал девочку. Позже, когда узнал, что о совершенном им преступлении стало известно матери потерпевшей, и она обратилась в полицию - начал скрываться.

Оперативники задержали насильника, в совершении преступления признался. На данный момент фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что 18-летний юноша пригласил к себе домой 14-летнюю знакомую, где с применением физической силы изнасиловал ее.