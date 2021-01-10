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10.01.2021  11:19   

Пригласил в гости и изнасиловал девочку: рецидивист пойман

Под Харьковом полицейские задержали юношу за изнасилование несовершеннолетней.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 января 2021 года до Купянского районного отдела полиции поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девушки.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что 09 января 18-летний юноша позвонил 14-летний знакомой. Он пригласил девушку к себе домой, где с применением физической силы изнасиловал ее.
 
По адресу выезжали руководители подразделения и следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертные исследования.
 
Как выяснилось, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, харьков, купянск
 
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