06.05.2021 09:15

ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина: полицейскому и еще одному водителю сообщено о подозрении (ФОТО)

Под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщено о подозрении сотруднику Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции ЧП Украина и еще одному водителю - участникам ДТП по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

По данным следствия, вечером 27 марта патрульный полицейский, осуществляя патрулирование м. Харькова на служебном автомобиле «Mitsubishi Outlander», увидел, что по проспекту Науки в сторону станции метро «Ботанический сад» движутся автомобили с явным превышением скорости.

Патрульный начал преследовать их и, не убедившись в безопасности маневра, двигаясь в неположенном режимом работы светофоров направлении, выполнил внезапный разворот на перекрестке проспекта Науки и ул. Бакулина.

В это же время со стороны станции метро «Научная» в сторону станции метро «Ботанический сад» двигался автомобиль «Lexus IS 250» со скоростью почти 120 км/ч. «Lexus IS 250» столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Outlander», а затем протаранил припаркованный автомобиль «Mazda».



В результате ДТП пассажир «Lexus IS 250» получил телесные повреждения средней тяжести.



Таким образом, оба водителя нарушили правила дорожного движения, став причиной ДТП.



28 апреля патрульному полицейскому, который был за рулем «Mitsubishi Outlander», сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 286 УК Украины. 5 мая этого года водителю автомобиля «Lexus IS 250» также сообщено о подозрении по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).



Досудебное расследование проводят следователи Второго следственного отдела (с дислокацией в г.. Харькове) Территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Полтаве.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.