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04.05.2021  11:10   

Во время пожара в собственном доме погиб 55-летний мужчина

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

4 мая в 7:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на четырех хозяев в селе Павловка Краснокутского района.

К месту происшествия были направлены два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия пожарных в одной из квартир одноэтажного жилого дома горели домашние вещи и мебель на площади около 40 кв.м. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.

В 8:27 пожар был локализован, а в 9:40 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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