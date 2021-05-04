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04.05.2021  10:47   

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар произошел в селе Ольшаны Дергачевского района.

3 мая в 7:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме по ул. Чернышевского, 17 села Ольшаны.

К месту происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне.

На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции стены дома и домашние вещи на площади около 5 кв.м.

В 8:15 пожар был локализован, а в 8:52 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на весь дом.

Причина и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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