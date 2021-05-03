Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Жесткая авария - Жигули превращены в хлам (ФОТО)
03.05.2021  19:50   

ДТП: Жесткая авария - Жигули превращены в хлам (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХХ, на трассе под Харьковом - ДТП.

На выезде из Купянска разбиты в металлолом Жигули.

По предварительной информации, водителя сильно зажало в авто.

Никто не мог вытащить

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, купянск
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Криминал и происшествия ДТП: Вылетела с трассы и перевернулась, потеряв двигатель (ВИДЕО) 03.05 Криминал и происшествия ДТП: Фура откатилась от удара авто зазевавшегося водилы - момент аварии (ФОТО, ВИДЕО) 02.05 Криминал и происшествия ДТП: Грузовик не вписался, зацепив внедорожник - момент аварии (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 