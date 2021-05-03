Главная Новости Криминал и происшествия Ударили по голове, отняв деньги и карточки: пасхальные грабители пойманы (ФОТО)
03.05.2021  10:59   

Ударили по голове, отняв деньги и карточки: пасхальные грабители пойманы (ФОТО)

Нападения произошло на Холодной горе.

Как информирует Телеграмм-канал Труха, в ночь с 1 на 2 мая, злоумышленники совершили грабеж на Полтавском Шляхе.
 
Нанесли жертве удары и  отняли деньги с банковскими карточками.  
 
Затем убежали.
 
Но полиция поймала грабителей.
 
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
 
Тэги:  ограбление, налет, харьков, пасха
 
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