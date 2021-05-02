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02.05.2021  15:43   

Чрезвычайный уровень пожарной опасности и усиленный режим

На период празднования Пасхи и майских праздников подразделения ГУ ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

2 мая 2021 года в большинстве районов Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
 
На период празднования Пасхи и майских праздников подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
 
В частности, в каждом районе области проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
 
С 9 часов утра 01 мая до 9 утра 05 мая организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Пасхальных торжеств и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей. Спасателями проведена проверка всех культовых сооружений, а инспекторским составом проведены противопожарные инструктажи со священнослужителями.
 
Всего на дежурстве будет находиться около 750 человек личного состава и 150 единиц спасательной и специальной техники Харьковского гарнизона ГСЧС. В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, чрезвычайный уровень опасности, харьков, украина, усиленный режим, пасха, праздники
 
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