Масштабный пожар унес жизнь мужчины (ФОТО, Обновлено)

02.05.2021 16:21

Огонь охватил около 400 квадратных метров.

Как сообщает ГУ ГСЧС, 2 мая 2021 года в 02:20 в Службу спасения поступила информация о пожаре в цехе частной пилорамы, находящейся на улие. Заводской, 44 в пгт. Андреевка Балаклейского района Харьковской области.

На место происшествия прибыло три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и отделение местной пожарной команды пгт. Андреевка.

Площадь пожара составляла около 400 кв.м. Во время пожара погиб мужчина 1971 года рождения.

В 04:09 пожарные локализовали пожар, а в 09:00 полностью ликвидирован. Огнем почти полностью был уничтожен цех, а также деревянные изделия и отходы древесины.

Причина возникновения пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.