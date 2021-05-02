Главная Новости Криминал и происшествия Масштабный пожар унес жизнь мужчины (ФОТО, Обновлено)
02.05.2021  16:21   

Масштабный пожар унес жизнь мужчины (ФОТО, Обновлено)

Огонь охватил около 400 квадратных метров.

Как сообщает ГУ ГСЧС, 2 мая 2021 года  в 02:20 в Службу спасения поступила информация о пожаре в цехе частной пилорамы, находящейся на улие. Заводской, 44 в пгт. Андреевка Балаклейского района Харьковской области.
 
На место происшествия прибыло три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и отделение местной пожарной команды пгт. Андреевка.
 
Площадь пожара составляла около 400 кв.м. Во время пожара погиб мужчина 1971 года рождения.
 
В 04:09 пожарные локализовали пожар, а в 09:00 полностью ликвидирован. Огнем почти полностью был уничтожен цех, а также деревянные изделия и отходы древесины.
 
Причина возникновения пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, смерть, харьков, андреевка, пилорама, сгорел мужчина, труп, мертвое тело
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.05 Криминал и происшествия Чрезвычайный уровень пожарной опасности и усиленный режим 01.05 Криминал и происшествия Сильный пожар: Горит дом на Наумовской (ВИДЕО) 30.04 Криминал и происшествия Двое пожилых мужчин устроили пожар в пятиэтажке (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 