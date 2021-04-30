30.04.2021 09:35

Двое пожилых мужчин устроили пожар в пятиэтажке (ФОТО)

Из горящего заброшенного дома в Купянске спасены двое мужчин.

Пожар произошел в пятиэтажном заброшенном доме в пгт. Ковшаровка 29 апреля.

По словам пожарных, в пятиэтажном неэксплуатируемом доме на пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 м2. Во время тушения были эвакуированы двое мужчин 1958 г.р. и 1962 г.р.

Более часа спасателям потребовалось, чтобы локализовать возгорание. И еще более часа огнеборцы занимались ликвидацией пожара.

Причина возникновения пожара выясняется. В результате пожара никто не пострадал.