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30.04.2021  09:35   

Двое пожилых мужчин устроили пожар в пятиэтажке (ФОТО)

Из горящего заброшенного дома в Купянске спасены двое мужчин.

Пожар произошел в пятиэтажном заброшенном доме в пгт. Ковшаровка 29 апреля.

По словам пожарных,  в пятиэтажном неэксплуатируемом доме на пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 м2.  Во время тушения были эвакуированы двое мужчин 1958 г.р. и 1962 г.р.

Более часа спасателям потребовалось, чтобы локализовать возгорание. И еще более часа огнеборцы занимались ликвидацией пожара.

Причина возникновения пожара выясняется. В результате пожара никто не пострадал.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дом, ковшаровка
 
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