Двое пожилых мужчин устроили пожар в пятиэтажке (ФОТО)

Из горящего заброшенного дома в Купянске спасены двое мужчин.
Пожар произошел в пятиэтажном заброшенном доме в пгт. Ковшаровка 29 апреля.
По словам пожарных, в пятиэтажном неэксплуатируемом доме на пятом этаже горел мусор. Площадь пожара составляла 15 м2. Во время тушения были эвакуированы двое мужчин 1958 г.р. и 1962 г.р.
Более часа спасателям потребовалось, чтобы локализовать возгорание. И еще более часа огнеборцы занимались ликвидацией пожара.
Причина возникновения пожара выясняется. В результате пожара никто не пострадал.
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