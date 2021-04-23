23.04.2021 09:35

За сутки пиротехники обезвредили 11 снарядов времен Второй мировой войны

23 апреля пиротехники ГСЧС обезвредили 11 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



Так, в Волчанском районе, в лесополосе, возле с. Приколотное, 7 артиллерийских снарядов калибром 76 мм; в Дергачевском районе, пгт Пересечное, в лесополосе на расстоянии 500 м от жилых домов 1 минометную мину калибром 82 мм; и в Немышлянская районе. Харькова на Салтовском шоссе 1 минометную мину калибром 51 мм.





В поле возле ул. Центральной, с. Барановка, Золочевского, Харьковской области, обнаружен еще один внаряд.



О происшествии спасателям сообщили местные жители с. Барановка. Работники Золочевского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие на вызов, идентифицировали подозрительную находку - ею оказались артиллерийский снаряд калибром 76 мм - 2 единицы времен Второй мировой войны. Также спасателями была проведена массово-разъяснительная работа среди населения с целью предупреждения несчастных случаев при обнаружении взрывоопасных предметов.



В 15:00 взрывоопасные снаряды были уничтожены.