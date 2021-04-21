Главная Новости Криминал и происшествия Видео с моментом ограбления обменки в Харькове появился в сети
21.04.2021  13:07   

Видео с моментом ограбления обменки в Харькове появился в сети

Видео с нападением на пункт обмена валют на проспекте Героев Сталинграда попал в кадры камеры наблюдения.

Соответствующие кадры опубликовал харьковский Телеграмм-канал ТРУХА.

На видео видно, как в 18:46 грабитель заходит в помещение, а потом с применением силы начал заталкивать внутрь кассира.

Напомним, 20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о том, что неизвестный с применением физической силы завладел 1,6 млн гривен из кассы заведения. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

Тэги:  ограбление, обменка, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.04 Криминал и происшествия Ограбление на полтора миллиона: Мужчина в черном обчистил обменку (ВИДЕО, Обновлено) 20.04 Криминал и происшествия Внимание! Разыскиваются очевидцы преступления (ФОТО) 14.04 Криминал и происшествия Один держал за шею, второй шарил по карманам: под Харьковом задержали грабителей
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 