21.04.2021 13:07

Видео с моментом ограбления обменки в Харькове появился в сети

Видео с нападением на пункт обмена валют на проспекте Героев Сталинграда попал в кадры камеры наблюдения.

Соответствующие кадры опубликовал харьковский Телеграмм-канал ТРУХА.

На видео видно, как в 18:46 грабитель заходит в помещение, а потом с применением силы начал заталкивать внутрь кассира.

Напомним, 20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о том, что неизвестный с применением физической силы завладел 1,6 млн гривен из кассы заведения. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.