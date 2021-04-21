Видео с моментом ограбления обменки в Харькове появился в сети

Видео с нападением на пункт обмена валют на проспекте Героев Сталинграда попал в кадры камеры наблюдения.
Соответствующие кадры опубликовал харьковский Телеграмм-канал ТРУХА.
На видео видно, как в 18:46 грабитель заходит в помещение, а потом с применением силы начал заталкивать внутрь кассира.
Напомним, 20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о том, что неизвестный с применением физической силы завладел 1,6 млн гривен из кассы заведения. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.
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