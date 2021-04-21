Ударил кассира в лицо забрал из кассы 1,6 млн гривен. В Харькове ищут грабителя обменки

Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1 600 000 гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
По словам правоохранителей, 20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о том, что неизвестный с применением физической силы завладел крупной суммой денег из кассы заведения. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.
Сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица: отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъяты вещественные доказательства.
Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Комментариев: 1
Влад
// 2021-04-21 12:13:39
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надо искать не только среди гражданских.это может быть вполне военный.полицейский.сбушник.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
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