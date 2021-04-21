21.04.2021 11:45

Ударил кассира в лицо забрал из кассы 1,6 млн гривен. В Харькове ищут грабителя обменки

Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1 600 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.



По словам правоохранителей, 20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о том, что неизвестный с применением физической силы завладел крупной суммой денег из кассы заведения. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.





По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.



Сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица: отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъяты вещественные доказательства.



Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.