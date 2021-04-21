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21.04.2021  11:45   

Ударил кассира в лицо забрал из кассы 1,6 млн гривен. В Харькове ищут грабителя обменки

Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1 600 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По словам правоохранителей, 20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о том, что неизвестный с применением физической силы завладел крупной суммой денег из кассы заведения. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.



По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.

Сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица: отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъяты вещественные доказательства.

Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  грабеж, обменка, харьков
 
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Комментариев: 1

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Влад // 2021-04-21 12:13:39 // Ответить
надо искать не только среди гражданских.это может быть вполне военный.полицейский.сбушник.

 

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