"Сепаратизм вредит здоровью". В Харькове одновременно вспыхнули две легковушки

Ночью, 20 апреля на территории Киевского района Харькова горели два автомобиля. Никто из граждан не пострадал. Размер материального ущерба устанавливается. Также на подъездах неизвестные сделали надпись краской и оставили похоронные венки с надписью "Сепаратизм вредит здоровью".
Около 3:35 правоохранители получили сообщение о том, что на улице Дача горит автомобиль. Полицейские установили, что произошло возгорание автомобиля «Toyota», которая принадлежит 42-летней женщине. Вблизи с транспортным средством были обнаружены остатки обгоревшего венка. Впоследствии в полицию с данного адреса поступило сообщение о том, что на стене подъезда неизвестные сделали надпись краской и оставили венок.
А уже в 03:45 поступила информация о том, что на парковке по улице Борткевича произошло возгорание автомобиля «Subaru», который принадлежит 31-летней женщине. По словам правоохранителей, рядом с машиной находился венок с надписью "Сепаратизм вредит здоровью".
Предварительно установлено, что причиной пожара в двух случаях стал поджог.
Информация о событиях внесена в Единый журнал учета Харьковского районного управления полиции № 1.
Выясняются все обстоятельства событий и лица, причастные к ним.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) ККУ.
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Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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