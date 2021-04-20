20.04.2021 12:15

На Гоптовке задержали путешественника с "соленым" рюкзаком (ФОТО)

Слобожанские таможенники обнаружили "путешественника" с рюкзаком, наполненным наркотических веществом.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

20 апреля рано утром сотрудники таможни у мужчины, следовавшего пешим ходом из Российской Федерации в сторону Украины на пункте пропуска "Щербаковка", обнаружили в рюкзаке сверток с запрещенным веществом.

Во время устного опроса гражданин заявил, что ничего запрещено через таможенную границу Украины не перемещает, но при прохождении таможенного контроля с привлечением кинологов, на рюкзак мужчины сработал служебный пес.

В ходе осмотра рюкзака среди личных вещей был обнаружен полиэтиленовый пакет с мелкими свертки синего и зеленого цветов с веществом неизвестного происхождения.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренном ч.1.ст. 483 таможенного кодекса Украины. В отношении гражданина составлен протокол, вещество изъять для проведения дальнейшей экспертизы.

Мужчина был передан сотрудникам Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска «Гоптовка» в пакете гражданина Украины правоохранители обнаружили две пары обуви, под стелькам которой были приклеены четыре пакета с кристаллическим веществом светло-голубого цвета, предварительно - метадон.