19.04.2021 15:45

Пьяные посиделки закончились кровавым финалом

В ходе конфликта мужчина едва не зарезал своего знакомого. Пострадавший в больнице. Медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.





Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.

Происшествие произошло 17 апреля. В 14:32 правоохранители получили сообщение от медиков о ножевом ранении у мужчины.



По словам полицейских, двое знакомых в квартире распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого 41-летний хозяин квартиры нанес ножевое ранение 60-летнему гостю. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, за жестокое убийство мужа его бывшей сожительницы.