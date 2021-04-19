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19.04.2021  15:45   

Пьяные посиделки закончились кровавым финалом

В ходе конфликта мужчина едва не зарезал своего знакомого. Пострадавший в больнице. Медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.


 

Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.

Происшествие произошло 17 апреля.  В 14:32 правоохранители получили сообщение от медиков о ножевом ранении у мужчины.

По словам полицейских, двое знакомых в квартире распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого 41-летний хозяин квартиры нанес ножевое ранение 60-летнему гостю. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, за жестокое убийство мужа его бывшей сожительницы.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  поножовщина, застолье, харьков
 
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