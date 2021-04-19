19.04.2021 11:30

Жестокое убийство из-за ревности. Мужчина осужден на 13 лет тюрьмы

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, за жестокое убийство мужа его бывшей сожительницы.

За поддержание публичного обвинения областной прокуратурой Лозовский горрайонный суд Харьковской области признал мужчину виновным в умышленном убийстве и краже (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 185 УК Украины) и наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый разорвал отношения со своей сожительницей, однако не в состоянии смириться с разрывом отношений начал преследовать жену, требуя сойтись с ним. По словам правоохранителей, мужчина неоднократно угрожал совершить убить ее избранника или покончить жизнь самоубийством.

Позже, узнав что женщина вышла замуж, обвиняемый решил убить ее мужа.

В один из дней, заранее переодевшись в сменную одежду и обувь, он взял с собой кухонный нож и пришел к домовладениям супругов, где устроил ссору и драку с мужчиной своей бывшей сожительницы. Во время ссоры он начал наносить удары потерпевшему в область головы, шеи, грудной клетки и живота.

Злоумышленник успокоился лишь тогда, когда потерпевший, которому было нанесено не менее 42 ножевых ранений, уже был без признаков жизни.

В дальнейшем, преступник цинично вытащил у убитого мобильный телефон из кармана, а из дома вынес телевизор.

В этот же день преступник был задержан.

Во время следствия обвиняемый свою вину не признавал, отрицал умысел на убийство потерпевшего и утверждал, что действовал исключительно в целях самообороны от противоправных действий погибшего, который якобы во время разговора неожиданно набросился на него и начал драку.

Однако, изучив и проанализировав собранные во время судебного следствия доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности вины мужчины в совершении инкриминируемого особо тяжкого уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в Харькове парень с ножом напал на женщину в подъезде дома. От полученных многочисленных колото-резаных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась в больнице.