Она ему в матери годилась. Парень жестоко зарезал женщину в подъезде дома

Мужчина с ножом напал на женщину в подъезде дома. От полученных многочисленных колото-резаных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась в больнице.
По информации правоохранителей, происшествие произошла 10 марта в 21:00 в доме по улице Гвардейцев-Широнинцев.
В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 28-летний местный житель.
Как выяснилось, преступник был знаком с потерпевшей. В тот день он подстерег женщину в подъезде дома по месту ее жительства, чтобы решить конфликтный вопрос. Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил женщину ножом, после чего схватил ее кошелек и скрылся с места происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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