Главная Новости Криминал и происшествия Она ему в матери годилась. Парень жестоко зарезал женщину в подъезде дома
12.03.2021  11:45   

Она ему в матери годилась. Парень жестоко зарезал женщину в подъезде дома

Мужчина с ножом напал на женщину в подъезде дома. От полученных многочисленных колото-резаных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась в больнице.

По информации правоохранителей,  происшествие произошла 10 марта в 21:00 в доме по улице Гвардейцев-Широнинцев.

В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 28-летний местный житель.

Как выяснилось, преступник был знаком с потерпевшей. В тот день он подстерег женщину в подъезде дома по месту ее жительства, чтобы решить конфликтный вопрос. Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил женщину ножом, после чего схватил ее кошелек и скрылся с места происшествия.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в селе Петропавловка в ходе ссоры 70-летняя жительница Купянского района нанесла ножевые ранения 75-летнему сожителю от которых он скончался.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, поножовщина, салтовка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.03 Криминал и происшествия Бил кулаками и резал осколком стекла. Убийцу собутыльницы приговорили к 13 годам лишения свободы 26.02 Криминал и происшествия Убил родных бабушку и дедушку и ограбил студента. Мужчина получил 15 лет заключения 25.02 Криминал и происшествия Убийство у супермаркета: подозреваемого арестовали
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 