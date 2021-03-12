12.03.2021 11:45

Она ему в матери годилась. Парень жестоко зарезал женщину в подъезде дома

Мужчина с ножом напал на женщину в подъезде дома. От полученных многочисленных колото-резаных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась в больнице.

По информации правоохранителей, происшествие произошла 10 марта в 21:00 в доме по улице Гвардейцев-Широнинцев.



В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 28-летний местный житель.

Как выяснилось, преступник был знаком с потерпевшей. В тот день он подстерег женщину в подъезде дома по месту ее жительства, чтобы решить конфликтный вопрос. Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил женщину ножом, после чего схватил ее кошелек и скрылся с места происшествия.





По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в селе Петропавловка в ходе ссоры 70-летняя жительница Купянского района нанесла ножевые ранения 75-летнему сожителю от которых он скончался.