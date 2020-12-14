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14.12.2020  11:13   

Кровавая пенсионерская драма: жена зарезала мужа ножом – ГУНП

В ходе ссоры 70-летняя жительница Купянского района нанесла ножевые ранения 75-летнему сожителю.


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В Купянский отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Петропавловка обнаружено тело хозяина дома со следами насильственной смерти.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 75-летний мужчина, который жил по указанному адресу вместе со своей 70-летней женой. Между супругами возникла ссора, во время которой женщина кухонным ножом нанесла мужу телесные повреждения.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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