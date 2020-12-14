Кровавая пенсионерская драма: жена зарезала мужа ножом – ГУНП

В ходе ссоры 70-летняя жительница Купянского района нанесла ножевые ранения 75-летнему сожителю.
В Купянский отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Петропавловка обнаружено тело хозяина дома со следами насильственной смерти.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 75-летний мужчина, который жил по указанному адресу вместе со своей 70-летней женой. Между супругами возникла ссора, во время которой женщина кухонным ножом нанесла мужу телесные повреждения.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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