ДТП на Сумской: полиция vs Renault

Авария произошла около семи часов вечера 18 апреля.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
На улице Сумской, в районе ХАЗа столкнулись легковой автомобиль Renault и автомобиль полиции.
Официальная информация уточняется.
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День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
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