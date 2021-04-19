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19.04.2021  09:06   

ДТП на Сумской: полиция vs Renault

Авария произошла около семи часов вечера 18 апреля.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

На улице Сумской, в районе ХАЗа столкнулись легковой автомобиль Renault и автомобиль полиции.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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