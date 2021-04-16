16.04.2021 11:10

Купянскому лесхозу выписали штраф на 6 миллионов

Экоинспекция обнаружила нарушения лесного законодательства.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области зафиксировала нарушения требований природоохранного законодательства при осуществлении внепланового мероприятия надзора (контроля) в начале 2021 года в Купянском лесном хозяйстве.

Выявлен факт вырубки деревьев до степени прекращения роста. Вред, нанесенный государству лесхозом, вследствие нарушения Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», ЗУ «О растительном мире» и Лесного Кодекса Украины, составил 6 375 400 грн.



В адрес ГП «Купянское лесное хозяйство» Инспекция направила претензию с предложением добровольно возместить начисленные взыскания.



Также материалы проверки направлены в правоохранительные органы для открытия уголовного производства.



В экоинстпекции отметили, что в марте текущего года было запланировано проведение планового мероприятия надзора (контроля) ГП «Купянское лесное хозяйство», но госинспекторов не допустили к проведению проверки.