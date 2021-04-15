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15.04.2021  14:38   

Гастролер-закладчик пойман в Харькове - наркосбытчику сообщено о подозрении (ФОТО)

Мужчина приехал в Харьков, чтобы сбывать наркотики из Николаева.

Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры 23-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту хранения психотропных веществ и наркотических средств с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
 
Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Руслан Скуратович, досудебным расследованием установлено, что житель г. Николаева прибыл в Харьков, чтобы сбывать психотропные вещества и наркотические средства.
 
Указанный мужчина хранил заранее расфасованные психотропы и наркотики, которые в дальнейшем распространял по городу через так называемые «закладки».
 
Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. У него изъято 34 свертка, из которых в 28 содержался кокаин, а в других — LSD, MDMA.
 
Определением судьи Московского районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения с правом внесения залога 113 500 грн.
 
Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, закладчик, харьков
 
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