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15.04.2021  10:34   

Продуктовый киоск сгорел утром на Салтовке (ФОТО)

Пожар произошел в Немышлянском районе.

15 апреля в 6:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в продовольственном киоске на ул. Ферганской, 33Б.

К месту вызова выехали 2 оперативных отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место было установлено, что в киоске горел облицовки стен и потолка, электросчетчик и товар.

Пожар локализован с помощью одного пожарного ствола в 6:49. Его площадь составила 30 кв.м. Ликвидация огня состоялась в 7:37.

Огнем повреждено торговое оборудование и сам киоск. Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электросети.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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