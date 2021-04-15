Продуктовый киоск сгорел утром на Салтовке (ФОТО)

Пожар произошел в Немышлянском районе.
15 апреля в 6:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в продовольственном киоске на ул. Ферганской, 33Б.
К месту вызова выехали 2 оперативных отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию на место было установлено, что в киоске горел облицовки стен и потолка, электросчетчик и товар.
Пожар локализован с помощью одного пожарного ствола в 6:49. Его площадь составила 30 кв.м. Ликвидация огня состоялась в 7:37.
Огнем повреждено торговое оборудование и сам киоск. Пострадавших нет.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электросети.
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