14.04.2021 10:33

Спасатели всю ночь тушили сенник под Харьковом (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.

14 апреля в 00:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Петропавловка Купянского района, где горело сено в хозяйственной постройке.



К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ДСНС. Площадь пожара составляла 56 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 01:12 удалось локализовать пожар. Полностью же потушили пожар в 5:10.



Причина возникновения пожара устанавливается.