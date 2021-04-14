Спасатели всю ночь тушили сенник под Харьковом (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
14 апреля в 00:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Петропавловка Купянского района, где горело сено в хозяйственной постройке.
К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ДСНС. Площадь пожара составляла 56 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки.
Благодаря оперативным действиям спасателей в 01:12 удалось локализовать пожар. Полностью же потушили пожар в 5:10.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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