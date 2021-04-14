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14.04.2021  10:33   

Спасатели всю ночь тушили сенник под Харьковом (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.

14 апреля в 00:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Петропавловка Купянского района, где горело сено в хозяйственной постройке.

К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ДСНС. Площадь пожара составляла 56 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 01:12 удалось локализовать пожар. Полностью же потушили пожар в 5:10.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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