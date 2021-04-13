13.04.2021 16:46

Играли со спичками и сожгли полтора гектара сухостоя. На Харьковщине задержали двух девушек-подростков

Две юные жительницы Змиевского района играли со спичками и зажгли траву. Через опрометчивый поступок девушек спасатели два дня боролись с пожарами в экосистеме района.

В воскресенье 11 апреля в 17:34 правоохранители получили сообщение о том, что в городе Змиев горят луга. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

На место происшествия немедленно выехала группа быстрого реагирования отдела полиции и работники ГСЧС. Выяснилось, что пожар возник из-за поджога сухой травы.

По словам правоохранителей, огонь постоянно перекидывался на различные участки местности, из-за чего пожарным удалось полностью потушить пламя только на вторые сутки. Площадь выгоревшей территории составила 1,5 гектара.



Участковые офицеры полиции установили лиц, причастных к происшествию. Ими оказались две девушки 12 и 11 лет. По их словам, они играли со спичками и случайно подожгли траву. Когда огонь начал расходиться в разные стороны, они испугались и убежали.



Полицейские составили на родителей детей админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.



Также правоохранители призывают жителей области быть экологически ответственными, осмотрительными, бдительными и внимательными, чтобы предотвратить возникновение массовых пожаров, в которые могут перерасти маленькие возгорания сухой травы.