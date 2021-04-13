13.04.2021 12:41

Cлобожанские таможенники в аэропорту изъялы контрабанду почти на 250 000 гривен

Слобожанская таможня Гостаможслужбы продолжает противодействует таможенным правонарушениям.

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт« Харьков »Слобожанской таможни Гостаможслужбы обнаружили сразу пять случаев перемещения незадекларированной одежды.

По словам таможенников, во всех случаях "главными героями" являлись пассажиры авиарейса из Стамбула, которые сознательно выбирали формой прохождения таможенного контроля канал упрощенно таможенного контроля «зеленый коридор».

Но во время углубленного досмотра багажа и ручной клади с помощью рентгенаппарата таможенники обнаруживалы у прибывших пассажиров одежду в объемах, превышающей необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины.

Граждане Армении и Узбекистана перемещалы спортивные мужские жилеты мировых брендов "NIKE", "COLUMBIA", "PRADA", разных размеров и цветов, бейсболки в ассортименте и мужские футболки.

Кроме того, во всех случаях "перевозчики" заявляли суммы, которые после проведения экспертизы оценки товаров, вдвое, а то и втрое превышалы указанную.

Общая стоимость одежды составила около 250 000 гривен. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 471 таможенного кодекса Украины. Товар изъять, а в отношении нарушителей составлены протоколы.

В ведомстве напомнили, что на одного человека за границу без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей можно ввезти товар стоимостью не болей 1000 евро на друга человека (при ввозе товаров на таможенную территорию Украины через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения).

Ранее сообщалось, что в зоне таможенного контроля аэропорта "Харьков" сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы совместно с представителями СБУ изъяли незадекларированную партию брендовых футболок, изготовленную в Турции под марками известных мировых брендов.