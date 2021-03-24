Турецкую контрабанду задержали в аэропорту Харьков (ФОТО)

В зоне таможенного контроля аэропорта "Харьков" сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы совместно с представителями СБУ изъяли незадекларированную партию брендовых футболок, изготовленную в Турции под марками известных мировых брендов.
Товары обнаружили во время сканирования багажа пассажиров нескольких стамбульских рейсов - у двух граждан Турции и гражданки Узбекистана.
Все авиапассажиры для прохождения таможенного контроля избрали упрощенную систему «зеленый коридор». Это должно означать, что у них не было товаров, суммарная стоимость которых превышала бы эквивалент в 1000 евро.
Однако во время сканирования слобожанские таможенники обнаружили у пассажиров сотни мужских футболок разных размеров и цветов с надписями NIKE, TOMMY HILFIGER, спортивные костюмы VALENTINO, джинсы CALVIN KLEIN, женские блузки – и это еще не полный перечень обнаруженной одежды и аксессуаров.
Заявленная стоимость товаров не совпадала с результатами проведенной экспертизы, установившей превышение названной суммы в несколько раз.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 471 Таможенного кодекса Украины. На нарушителей составлены протоколы, а незадекларированный товар изъят.
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