Главная Новости Криминал и происшествия 27 кустов каннабиса. Такой урожай собрали харьковские правоохранители у местного жителя в квартире
13.04.2021  12:01   

27 кустов каннабиса. Такой урожай собрали харьковские правоохранители у местного жителя в квартире

Харьковчанин у себя дома оборудовал мини-плантацию по выращиванию каннабиса.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что 37-летний харьковчанин у себя дома выращивал каннабис, а в последствии заготавливал и расфасовывал его для дальнейшего сбыта.

Отмечается, что 12 апреля этого года во время обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято 27 кустов каннабиса, 5 полимерных ящиков, в которых находился каннабис, а также специальное оборудование: фильтры, трансформаторы напряжения, лампы для создания тепличных условий при выращивании растений.



В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые судебные экспертизы и устанавливаются свидетели совершения уголовного преступления.

По результатам экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении.

Как сообщалось ранее, трое харьковчан выращивали у себя дома каннабис, администрировали телеграмм-каналов по продаже наркотических веществ с оборотом в 130 000 гривен и содержали наркопритон.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  конопля, каннабис, харьков, правоохранителя
 
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