27 кустов каннабиса. Такой урожай собрали харьковские правоохранители у местного жителя в квартире

Харьковчанин у себя дома оборудовал мини-плантацию по выращиванию каннабиса.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что 37-летний харьковчанин у себя дома выращивал каннабис, а в последствии заготавливал и расфасовывал его для дальнейшего сбыта.
Отмечается, что 12 апреля этого года во время обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято 27 кустов каннабиса, 5 полимерных ящиков, в которых находился каннабис, а также специальное оборудование: фильтры, трансформаторы напряжения, лампы для создания тепличных условий при выращивании растений.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые судебные экспертизы и устанавливаются свидетели совершения уголовного преступления.
По результатам экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении.
Как сообщалось ранее, трое харьковчан выращивали у себя дома каннабис, администрировали телеграмм-каналов по продаже наркотических веществ с оборотом в 130 000 гривен и содержали наркопритон.
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