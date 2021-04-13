13.04.2021 12:01

27 кустов каннабиса. Такой урожай собрали харьковские правоохранители у местного жителя в квартире

Харьковчанин у себя дома оборудовал мини-плантацию по выращиванию каннабиса.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что 37-летний харьковчанин у себя дома выращивал каннабис, а в последствии заготавливал и расфасовывал его для дальнейшего сбыта.



Отмечается, что 12 апреля этого года во время обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято 27 кустов каннабиса, 5 полимерных ящиков, в которых находился каннабис, а также специальное оборудование: фильтры, трансформаторы напряжения, лампы для создания тепличных условий при выращивании растений.





В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые судебные экспертизы и устанавливаются свидетели совершения уголовного преступления.

По результатам экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении.

Как сообщалось ранее, трое харьковчан выращивали у себя дома каннабис, администрировали телеграмм-каналов по продаже наркотических веществ с оборотом в 130 000 гривен и содержали наркопритон.