12.03.2021 12:00

Выращивали элитную коноплю и продавали в Интернете. Правоохранители накрыли домашнюю плантацию (ФОТО, ВИДЕО)

Трое харьковчан уличены в выращивании наркорастений, администрировании телеграмм-каналов по продаже наркотических веществ с оборотом в 130 000 гривен и содержании наркопритона.





"Разоблачили злоумышленников 11 марта работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ, совместно со следователями Харьковского райуправления полиции № 2, при поддержке батальона полиции особого назначения и оперативных подразделений полиции", - сообщили в областной полиции.



Правоохранители установили, что 34-летний мужчина на балконе квартиры устроил плантацию по выращиванию элитных сортов конопли в горшках для цветов. Злоумышленник установил лампы освещения, вентиляторы, приборы для измерения температуры и влажности воздуха, оборудовал капельный полив. В квартире фигуранта полицейские изъяли растения рода конопли, оборудование для выращивания, удобрения, лабораторное оборудование, самодельное устройство для употребления каннабиса.





В преступной наркодеятельности полицейские также разоблачили 24-летнего харьковчанина. Он администрировал телеграмм-чаты Интернет-магазинов, выполнял роль оператора, а также регистрировал электронные кошельки и выводил из них денежные средства. Во время обыска у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли ноутбук, который использовался для администрирования электронных кошельков и мобильный телефон. Также, в ходе предварительного осмотра мобильного телефона установлено, что мужчина является администратором нескольких телеграмм-каналов, на которые подписаны почти 57 000 участников. Ориентировочный оборот денежных средств составлял около 130 000 гривен. Деятельность указанных каналов полностью блокирована.



Во время санкционированного обыска по месту жительства 36-летнего неоднократно судимого мужчину установлено, что он причастен к содержанию наркопритона и предоставляет помещение квартиры для употребления наркотиков другим лицам. В ходе обыска у него изъято самодельное принадлежности для употребления каннабиса, медицинские шприцы с остатками вещества бурого цвета, электронные весы, зип-пакеты для упаковки, 44 мобильных телефона, 6 фотоаппаратов, 3 планшеты, наручные часы, ножи, ключи и другие предметы, которые могут быть орудием совершения преступлений.





Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Досудебное расследование осуществляется по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время следователи проверяют причастность злоумышленников к распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории Харькова.



Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к сбыту наркотического средства через вышеуказанные интернет ресурсы.



На данный момент следственные действия продолжаются.