Главная Новости Криминал и происшествия Минирование: идет эвакуация из Велмарта (ВИДЕО)
12.04.2021  16:35   

Минирование: идет эвакуация из Велмарта (ВИДЕО)

О ЧП в супермаркете сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, в Велмарт на ХТЗ - эвакуация.

Вероятнее всего - минирование.

Полиция на месте.

Начинают выводить людей, второй этаж закрыт.

Новую Почту загородили тележками.

 

Тэги:  минирование, супермаркет, харьков, велмарт
 
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