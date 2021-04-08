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08.04.2021  19:00   

ЧП: В ТЦ "Никольский" - пожар (ФОТО)

О подаре сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, что-то шщагорелось в строящемс ТЦ Никольский.
 
Подробностей нет.
 
Пожарные на месте.
 
Тэги:  пожар, никольский, харьков
 
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