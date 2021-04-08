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08.04.2021  18:41   

Вылетел на встречку, погубив двух человек: вынесен приговор виновнику трагедии (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Суд приговорил Дмитрия Габышева к 9 годам тюрьмы.

 
Досудебным расследованием установлено, что 19-летний молодой человек управлял автомобилем «Тойота Ленд Крузер», будучи в состоянии алкогольного опьянения.
 
В процессе движения по указанной автодороге проводились дорожные работы, а на дороге были расположены ограждения для организации двустороннего движения транспорта по одной половине автодороги.
 
Также на месте были установлены дорожные знаки, заблаговременно информировали о проведении дорожных работ и указывали направление для объезда закрытого участка проезжей части.
 
В свою очередь водитель внедорожника проявил преступную самонадеянность и, допустив крайнюю невнимательность к дорожной обстановке, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «ЗАЗ Ланос».
 
В результате столкновения 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля «ЗАЗ Ланос» погибли на месте.
 
Водитель внедорожника вину в содеянном уголовном правонарушении признал полностью. Родственники погибших заявили компенсацию в размере 2 млн грн, но сейчас обвиняемый компенсировал 100 тысяч грн.
 
В связи со степенью тяжести преступления и тем, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения на момент ДТП и до этого его лишали права управления за вождение в нетрезвом виде, прокурор ходатайствовал о назначение максимальной санкции ч. 3 ст. 286 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 
После изучения полного текста приговора, отягчающих и смягчающих доводов, указанных в приговоре, прокурором будет решен вопрос о его апелляционного обжалования.
 
Досудебное расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, приговор, азаренковы, габышев
 
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