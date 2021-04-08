Вылетел на встречку, погубив двух человек: вынесен приговор виновнику трагедии (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

08.04.2021 18:41

Суд приговорил Дмитрия Габышева к 9 годам тюрьмы.

Досудебным расследованием установлено, что 19-летний молодой человек управлял автомобилем «Тойота Ленд Крузер», будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В процессе движения по указанной автодороге проводились дорожные работы, а на дороге были расположены ограждения для организации двустороннего движения транспорта по одной половине автодороги.

Также на месте были установлены дорожные знаки, заблаговременно информировали о проведении дорожных работ и указывали направление для объезда закрытого участка проезжей части.

В свою очередь водитель внедорожника проявил преступную самонадеянность и, допустив крайнюю невнимательность к дорожной обстановке, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «ЗАЗ Ланос».

В результате столкновения 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля «ЗАЗ Ланос» погибли на месте.

Водитель внедорожника вину в содеянном уголовном правонарушении признал полностью. Родственники погибших заявили компенсацию в размере 2 млн грн, но сейчас обвиняемый компенсировал 100 тысяч грн.

В связи со степенью тяжести преступления и тем, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения на момент ДТП и до этого его лишали права управления за вождение в нетрезвом виде, прокурор ходатайствовал о назначение максимальной санкции ч. 3 ст. 286 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

После изучения полного текста приговора, отягчающих и смягчающих доводов, указанных в приговоре, прокурором будет решен вопрос о его апелляционного обжалования.

Досудебное расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.