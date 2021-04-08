Главная Новости Криминал и происшествия Неисправный дымоход стал причиной пожара под Харьковом
08.04.2021  12:45   

Неисправный дымоход стал причиной пожара под Харьковом

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 7 апреля в 20:16 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Дергачах.

На место происшествия были направлены оперативное отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию на место вызова было установлено, что пожар происходит в летней кухне на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 10 кв.м.



В 20:35 пожар локализован, а в 21:20 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания могла стать неисправность дымохода.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дергачи
 
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